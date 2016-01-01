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اقتصاد

أسعار العملات اليوم

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
علياء فوزى
تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، وسجل الدولار نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وسجل اليورو نحو 20.76 جنيه للشراء، و21.039 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.47 جنيه للشراء، و23.76 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 17.88 جنيه للشراء، و18.0346 جنيه للبيع، واليوان الصيني نحو 2.7465 جنيه للشراء، و2.7640 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه طبقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 58.75 جنيه للشراء، و59.127 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء، و4.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.04 جنيه للشراء، و25.21 جنيه للبيع، في حين سجل الريـال العماني نحو 46.17 جنيه للشراء، و46.44 جنيه للبيع.

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