3 أعطال وراء الكثافات بمحاور القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة علي كافة المحاور علي مستوي المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.





ولم تشهد الطرق سوى عدة أعطال كان لها تأثير على حركة المرور وتمثلت في كثافات مرورية بسبب عطل سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر وتحديدًا أعلى دوران العرب المحمدى بالاتجاه القادم من مدينة نصر ومتجه للجيزة ، وعطل أعلى العباسية للمتجه للجيزة، وسيارة معطلة بمطلع العروبة .





وتم نشر الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور كما يوجد كثافات متوسطة بالكورنيش أمام ماسبيرو للمتجه للتحرير، فيما تعمل باقى الكبارى والانفاق بشكل جيد وطبيعى ولا ينصح بتعديل باقى المسارات.





من جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع جميع الأعطال لتيسير الحركة المرورية.



