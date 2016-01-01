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حوادث

مصرع عامل وإصابة 8 في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

الأحد 08/يوليه/2018 - 09:59 ص
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
محمد امين
لقي شخص مصرعه بينما أصيب 8 آخرون في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق مدينة السادات نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق خلف المنطقة السادسة المؤدى إلى حى الزيتون - دائرة المركز.

بالفحص، تبين انقلاب سيارة نقل قيادة "م. م"، 45 عاما، عامل، مقيم بجهينة بمحافظة سوهاج، على جانب الطريق وقع الحادث، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، ووفاة قائد السيارة متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة، كما أصيب 8 أشخاص آخرين من مستقلى السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وجميعهم عمال باليومية ومقيمون بجهينة بمحافظة سوهاج، وحدثت تلفيات بالمركبة، وتم التحفظ عليها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن الوفاة نتيجة الإصابات بسبب الارتطام بجسم صلب، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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