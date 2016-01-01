شاهد.. عاصي الحلاني ونوال الزغبي وفارس كرم في عشاء روتانا

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة تجمعه برئيس شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات سالم الهندي والفنانة نوال الزغبي وفارس كرم والإعلامية جومانا بو عيد، أثناء تناول عشاء جماعي في العاصمة اللبنانية بيروت.



وعلق عاصي على الصورة التي نشرها بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "وقت سعيد مع النجوم".



يأتي ذلك العشاء عقب مرور ساعات على توقيع الزغبي عقد تجديد مع شركة "روتانا"، وذلك بعد سنوات من انفصالها عن الشركة السعودية التي كانت منضمة إليها خلال فترة التسعينات والألفينات.

