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تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار العربية أمام الجنيه.. الدولار يسجل 17.88 جنيه للبيع.. وعيار 21 يستقر عند 630 جنيها للجرام

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
علياء فوزى
  • تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار العربية أمام الجنيه
  • الدولار يسجل 17.88 جنيه للبيع
  • الإسترليني يسجل 23.76 جنيه للبيع
  • اليورو يسجل 21.03 جنيه للبيع
  • الريال السعودى يسجل 4.76 جنيه للبيع
  • الدرهم الإماراتى يسجل 4.86 جنيه للبيع
  • استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام


تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأحد، وسجل الدولار نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وسجل اليورو نحو 20.76 جنيه للشراء، و21.039 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.47 جنيه للشراء، و23.76 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 17.88 جنيه للشراء، و18.0346 جنيه للبيع، واليوان الصيني نحو 2.7465 جنيه للشراء، و2.7640 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه طبقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي في تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي نحو 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 58.75 جنيه للشراء، و59.127 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء، و4.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.04 جنيه للشراء، و25.21 جنيه للبيع، في حين سجل الريـال العماني نحو 46.17 جنيه للشراء، و46.44 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، على أسعار إقفال أمس، السبت، وسجل الجرام عيار 21 نحو 630 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 540 جنيهًا، وعيار 14 نحو 420 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 720 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5040 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب شهدت انخفاضًا منذ بداية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى قوة الدولار عالميًا، وتأثيره القوي على الذهب كملاذ آمن، غير أنه لم يتمكن أحد من توقع حدود الانخفاض وما إذا كان سيواصل الهبوط مجددا.

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