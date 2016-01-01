مكتبة الإسكندرية تستضيف الدورة الثانية لمعرض جائزة آدم حنين لفن النحت

تستضيف مكتبة الإسكندرية، هذا العام الدورة الثانية لمعرض جائزة آدم حنين لفن النحت، يوم الأربعاء، حيث تسهم هذه المسابقة في الحراك الفني الشاب الذي تشهده الساحة.



وأشارت مكتبة الإسكندرية إلى أن تنظيمها لهذا المعرض يأتي كدعم للفنون التشكيلية في المجالات المختلفة وإتاحة الفرصة للفنانين الشباب لعرض أعمالهم لأكبر عدد من الجمهور ووضعهم على بداية الطريق الفني.



يتناول المعرض تنوعًا كبيرًا في الاتجاهات الفنية، حيث تنامى الاهتمام باستخدام خامات النحت المختلفة، فبالرغم من أن شروط المسابقة تقبل أعمالًا من خامة الجبس، إلا أن كان هناك إصرارًا من نسبة كبيرة من المشاركين على تقديم العمل النحتي بالخامة التي تكتمل بها رؤاهم الفنية.



وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام ما يتخطى السبعين فنانًا، لذا أضافت مؤسسة آدم حنين جائزتين ليتضاعف عدد الجوائز من جائزتين إلى أربع جوائز.



فازت بالجائزة الأولى، وقيمتها خمسون ألف جنيه، الفنانة آلاء يحيى، بينما فازت الفنانة تريز أنطون بالجائزة الثانية المتمثلة في العمل لمدة أسبوعين في أتيليه الفنان آدم حنين وتحت إشرافه، وتم إضافة هذا العام مبلغ عشرة آلاف جنيه. وحصلت الفنانة سمر البصال على جائزة ثالثة تم استحداثها هذه الدورة، بلغت قيمتها خمسة آلاف جنيه، بينما فاز الفنان عبد الرحمن علاء العجوز بجائزة خاصة من لجنة التحكيم تمثلت في السفر إلى إيطاليا للتعرف على فنون النحت بها.



يُفتتح المعرض في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 يوليو 2018، بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات بالمكتبة.