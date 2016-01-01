ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

المصري يعلن شروط بيع أحمد جمعة

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن مجلس إدارة الفريق البورسعيدي حدد سعر بيع أحمد جمعة، مهاجم الفريق، بـ55 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات برنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "هناك اتفاق مع حسام حسن، لو تم سنقوم ببيع جمعة".

وأردف: "تحدثنا مع نادي الأهرام حول ضم مهاجم وظهير أيسر بجانب قيمة جمعة، إذا تم الأمر، سنبيع اللاعب".

ترشيحاتنا

5 أسباب صادمة تجعلك تشعر بالجوع دائما.. إليك الحل

تعرف على أمور مباحة شرعاً للمرأة أثناء الحج

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى ألمانيا.. صور

ظهور أول علاج لـ «الإيدز» بالعالم في عام 2022

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

تخلصي من آلام القولون المزعجة في دقيقة واحدة

رئيس ستاد القاهرة يحدد مراحل عملية تطوير الملعب

التعليم تستعد لتطبيق الثانوية التراكمية مع بدء العام الدراسي الجديد..التقييم على 3 سنوات..الامتحانات على مستوى المدرسة..إلغاء التشعيب لـ علوم ورياضة..وأول سنة "تجريبية"

عامر حسين يكشف عن المنتخب المتوقع فوزه بلقب مونديال روسيا

اكتشف قرين «دونالد ترامب» في التاريخ

صدمات عاشها جمهور عمرو دياب .. آخرها اللوك الجديد

أسعار الذهب اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

فيديو

وصول رئيس وزراء إثيوبيا إلى إريتريا في أول زيارة منذ 20 عاما.. فيديو وصور
عرابى بطل الملاكمة: فضلت الرياضة عن الالتحاق بالجامعة..فيديو
طارق فهمي يكشف الخطة البديلة لصفقة القرن..فيديو
الاتحاد يطالب بزيادة عدد الجماهير المشاركة في مباراة الترجي
عصام حجاج: السفارة اللبنانية رفضت إرسال محام لـ منى المذبوح

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟