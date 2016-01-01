المصري يعلن شروط بيع أحمد جمعة

قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن مجلس إدارة الفريق البورسعيدي حدد سعر بيع أحمد جمعة، مهاجم الفريق، بـ55 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحات برنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "هناك اتفاق مع حسام حسن، لو تم سنقوم ببيع جمعة".



وأردف: "تحدثنا مع نادي الأهرام حول ضم مهاجم وظهير أيسر بجانب قيمة جمعة، إذا تم الأمر، سنبيع اللاعب".