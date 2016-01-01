محمد طعيمة: أحمد مكي جدع.. وكنت أتمني فوز روسيا

حلّ الفنان الشاب محمد طعيمة، ضيفا على فريق youngpharoz عبر أثير راديو إينرجي تردد 92.1 للحديث عن أعماله التي شارك بها مؤخرًا ومنها مسلسل "الوصية" مع أكرم حسني، وأحمد أمين .





قال طعيمة، إنه من محبي أحمد أمين وإنه من الفانز له وحين عُرض عليه المشاركة في المسلسل وافق قائلًا: "كنت سامع عن إن أكرم بيعمل حاجة وفرحت جدًا لما أتعرض عليا الدور في المسلسل".





وتطرق الحديث عن كأس العالم، وقال إنه كان يتمني أن تفوز روسيا في مباراتها الأخيرة لتصل إلى تصفيات نصف النهائي ولكن الحظ لم يحالفها.





وأكد طعيمة أنه على الرغم من مشاركته في الكثير من الأعمال إلا أنه يشعر انه حتى الآن لم يقدم أي شيء وأن بوسعه يقدم المزيد، وتطرق للحديث عن النجم أحمد مكي.



