ننشر قائمة حكام أفريقيا الموقوفين بسبب التلاعب فى المباريات

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توقيع عقوبات وصلت إلى حد الإيقاف في حق حكام متهمين بالتلاعب في نتائج المباريات.



وأعلن الموقع الرسمي للكاف عن القرارات التي اتخذها مجلس التأديب في الكاف، بشأن الحكام الذين اتهموا بتلقي رشاوى.



وتضمنت العقوبات إيقاف الحكم المساعد الكيني مروا رانج مدى الحياة عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم البوركينابي بوكاري بوكاري ودراوجو إيقاف لمدة 5 سنوات عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم الإيفواري دينيس ديمبلي إيقاف لمدة 6 سنوات عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم المساعد الإيفواري ماريوس تان لمدة سنتين عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف.



كما تضمنت إيقاف الحكم المساعد الإيفواري بي فاليرو جوهو لمدة سنتين عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف، والحكم الإيفواري كوليبالي أبو لمدة سنتين، والحكم المساعد الجامبي جالو إبريما لمدة 10 سنوات، والحكم المساعد المالي موريبا دياكيتي لمدة 5 سنوات، والحكم المساعد الموريتاني ديمبا بوبو لمدة 5 سنوات، والحكم المساعد من النيجر مامان راجا أبا ملان أوسيني لمدة 5 سنوات، والحكم التوجولي يانيسو بيبو لمدة 10 سنوات عن مزاولة أنشطة كرة القدم التابعة للكاف.