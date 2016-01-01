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كأس العالم

مجلس المصري: نحترم دعوات سحب الثقة

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
قال محمد الخولي، نائب النادي المصري، إن اللائحة تنص على أنه لو مر أسبوع على استقالة أعضاء مجلس الإدارة يتم قبولها، ما دام لم يتراجع العضو عنها.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مجلس المصري منتخب منذ 7 أشهر، كل اجتماعاتنا دائما في بورسعيد باستثناء الاجتماع الأخير كان في القاهرة لظروف مرض سمير حلبية، رئيس النادي".

وعن قيام بعض الأعضاء بسحب الثقة من المجلس، قال: "كل الاحترام للجمعية العمومية التي انتخبت المجلس، ولكن هناك مجموعة من الشباب يقوموا بحملة ضد المجلس وهذا حقهم، ولكن ما نرفضه هو التجاوز والتشكيك في سمعة أفراد المجلس، لن نقبل هذا الأمر".

وأردف: "الجمعية العمومية لحق الحق في الانتخاب وسحب الثقة وليس لدينا أي اعتراض على أي فرد يطالب بسحب الثقة ولكن في حدود الأدب"

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