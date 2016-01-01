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محافظات

محافظ الوادي الجديد يدشن مبادرة فكرتك في شغلتك لتشغيل الشباب

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:28 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد منصور ابو العلمين
سلم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، المرحلة الأولى من مشروعات الشباب المستحقين ضمن مبادرة «فكرتك في شغلتك»، والتي تم تنفيذها بمدينة الخارجة بواقع 10 مشروعات كمرحلة أولى.

والمشروعات ضمن مبادرة شبابية لتوفير فرص العمل للشباب بمشروعات صغيرة من خلال عربات تم تصميمها بطريقة عصرية وجديدة وألوان مبهجة وتصنيعها بورشة النجارة بالمدرسة الثانوية الصناعية، بتكلفة 3 آلاف جنيه للعربة الواحدة لتقديم المأكولات والمشروبات والتسالي.

وأهدى المحافظ شباب المبادرة مبلغ ألف جنيه لكل شاب للمساهمة في بدء الأعمال والأنشطة، وأشار إلى ضرورة منح 3 أشهر سماحا لكل شاب للتيسير عليهم وتشجيعهم على دخول سوق العمل الحر.

وكلف المحافظ باستكمال المبادرة واستمرار تلقى طلبات الراغبين في العمل بمشروعات صغيرة، مؤكدا تعميم الفكرة بمراكز المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب، مشددا على عدم المغالاة في الأسعار ووضع لافتة على كل عربة لتحديد النشاط المقدم من خلالها والاهتمام بالنظافة وحسن معاملة المواطنين وبالزى الموحد لشباب المبادرة والحصول على شهادة صحية، موجها بضرورة تجميل موقع العمل وتنجيله ووضع مقاعد ومظلات به بشكل جمالي للمواطنين.

يذكر أنه جرى تقدم الشباب للحصول على مشروعات المبادرة عن طريق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بشروط تم الإعلان عنها، ومنها أن يكون المتقدم من سن 18 سنة وحتى 40 عاما، وألا يكون موظفًا بالقطاع الحكومي.

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