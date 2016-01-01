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كأس العالم

نجم الزمالك الأسبق عن كوبر: يتحمل مسئولية نتائج المنتخب

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:41 ص
كوبر
كوبر
ياسمين تيسير
أكد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، يتحمل الجزء الأكبر من نتائج المنتخب في نهائيات كأس العالم.

وقال عبد العزيز، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف"، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "كوبر وصل إلى المونديال ولابد من توجيه الشكر له وجهازه على هذا الإنجاز، لكن بعد التأهل لم نطور من أداء المنتخب".

وأضاف: "المنتخب لم يكن له شكل في نقل الهجمة والسيطرة والاستحواذ على الكرة، مستوى كأس العالم كان أعلى من المنتخب المصري".

وتابع: "الصدمة بالنسبة لي كانت في مباراة السعودية، لم نكن قادرين على التفوق سواء في الأداء أو النتيجة، لم نجهز أنفسنا بشكل جيد للمونديال".

وأوضح: "الطموح في الكرة أمر مشروع، لكن لم نكن مستعدين، ذهبنا إلى روسيا وكأننا في حفلة".

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