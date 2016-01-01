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محافظات

إنشاء سوق للباعة الجائلين بساحل سليم في أسيوط

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:29 ص
لمهندس ياسر الدسوقي
لمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط
إيهاب عمر
شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات بالقرى والمراكز ونقل الباعة الجائلين الى الأسواق المخصصة لهم وإزالة كافة أشكال التعدى على الشوارع والميادين وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين تسهيلا لمرور السيارات والمارة ومنع الاختناقات المرورية مؤكدا على ضرورة التواجد الميدانى لكافة رؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية القروية بالشوارع والاستماع الى شكاوى وطلبات المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وترأست هويده الشافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية حملة مكبرة لازالة التعديات على اراضى النفع العام بشارع المستشفى المركزى بمدينة القوصية بالإضافة الى ترأس حملة رقابية وتموينية مكبرة على بعض محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمركز لضبط الأسعار ومنع الاتجار فى المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء والتأكد من إعلان الأسعار المحددة للبيع بمحطات الوقود ومراجعة الارصدة الموجودة بها والالتزام بالبيع للمواطنين.

كما شنت الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ساحل سليم حملة مكبرة برئاسة سمية سيد خليل رئيس المركز لازالة الاشغالات وجارى نقل الباعة الجائلين الى السوق المخصص لهم بعدد 92 كشكا كمرحلة أولى لتسكين الباعة الجائلين بعد إجراء قرعة علنية لهم بحضور اعضاء المتابعة الميدانية بالمحافظة وبالتنسيق مع مركز شرطة ساحل سليم والعميد حسام حسن مدير إدارة شرطة المرافق.

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