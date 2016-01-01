إنشاء سوق للباعة الجائلين بساحل سليم في أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات بالقرى والمراكز ونقل الباعة الجائلين الى الأسواق المخصصة لهم وإزالة كافة أشكال التعدى على الشوارع والميادين وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين تسهيلا لمرور السيارات والمارة ومنع الاختناقات المرورية مؤكدا على ضرورة التواجد الميدانى لكافة رؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية القروية بالشوارع والاستماع الى شكاوى وطلبات المواطنين والاستجابة الفورية لها.





وترأست هويده الشافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية حملة مكبرة لازالة التعديات على اراضى النفع العام بشارع المستشفى المركزى بمدينة القوصية بالإضافة الى ترأس حملة رقابية وتموينية مكبرة على بعض محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمركز لضبط الأسعار ومنع الاتجار فى المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء والتأكد من إعلان الأسعار المحددة للبيع بمحطات الوقود ومراجعة الارصدة الموجودة بها والالتزام بالبيع للمواطنين.



