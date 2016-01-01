رئيس الجهاز: تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طرق ومحاور بمدينة الشروق

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها محور السادات، فى المسافة بين مدخل 2 إسماعيلية وحتى ميدان النهضة، ضمن أعمال تطوير الحى الأول شرق، وتتضمن الأعمال التى يجرى تنفيذها، تطوير وتوسعة القطاع العرضى للطرق، وتعديل التقاطعات، وعمل دورانات قياسية، ومطبات فى الأماكن المطلوبة، وأعمال الزراعة للميادين والجزر الوسطى، وتنفيذ ساحات للانتظار، وتجديد الأرصفة والمشايات، وتوفير سلات للقمامة.



وأضاف الشربينى: "يجرى تنفيذ أعمال توسعة ورفع كفاءة الجزء الشمالى من الطريق الشرقى من مدخل الإسماعيلية 2 حتى محور الشباب".



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع والتطوير الحضارى بالمربعات السكنية بالحى الثانى، المجاورات (أ – ب – د)، وتشمل أعمال التطوير، إحلال وتجديد شبكة المياه المغذية للمربعات، وتركيب بردورات وإنترلوك، ورفع كفاءة التدبيش، وتركيب لوحات إرشادية، وأعمدة إنارة، ورفع كفاءة غرف التفتيش وبلاعات المطر، بجانب زراعة المربعات بالأشجار والنجيل.