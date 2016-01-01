مستشار الرئيس الإريتري: قررنا بدء مرحلة جديدة مع أثيوبيا



وقال جبر آب ـ في تصريح لقناة ( سكاي نيوز ) الاخبارية اليوم الأحد ـ إن إريتريا وأثيوبيا قررتا وضع حد لهذا الفصل التاريخي وفتح صحفة جديدة من السلام والتعاون وطي الصفحة الماضية ، واضاف أن هناك أوضاعا سياسية مختلفة مع حكومة جديدة في اثيوبيا وهي مهتمة بإرساء السلام مع إرتيريا ، وأكد أن الوقت الراهن يعد فرصة لتحقيق السلام مع اثيوبيا ، كما أكد أن العلاقات المتكاملة بين البلدين ستصب في مصلحة الشعبين بل والمنطقة بأسرها.



يذكر أن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد وصل إلي أسمرة في وقت سابق اليوم في رسمية لإرتيريا تعد الأولي لمسؤول أثيوبي منذ قرابة 20 عاما .

وكان وفد أرتيري، قد زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل أسبوع، تمهيدا لهذه الزيارة التاريخية، التي ينتظر أن تضع حدا لواحدة من أطول التوترات في القارة الأفريقية.



أكد مستشار الرئيس الإريتري للشئون السياسية يماني جبر آب أن أريتريا قررت طي صفحة الخلافات مع أثيوبيا والدخول في مرحلة جديدة من التعاون البناء بين البلدين.