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كأس العالم

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
ملك موسى
وصلت، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك.

يأتي هذا استعدادا للسفر إلى ألمانيا للدخول فى معسكر مغلق تحت قيادة المدير الفنى الجديد للفريق السويسري كريستيان جروس، استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز الموسم الجديد.

ويخوض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر ألمانيا، حيث سيواجه يوم الثلاثاء 10 يوليو فريق نورنبيرج بوخ الألماني ويوم الجمعة 13 يوليو فريق الوصل الإماراتي، كما سيخوض الفريق مباراة يوم 17 مع فريق لم يتم الاستقرار عليه.
شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا
شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

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