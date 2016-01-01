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بعد غد.. بدء امتحانات المرحلة الثانية للطلاب الموهوبين بالأقصر

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:39 ص
طه بخيت وكيل وزارة
طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاقصر
شمس يونس
أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر ، عن بدء اختبارات المرحلة الثانية من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيا بالأقصر وذلك خلال الفترة من 10 الى 30 يوليو الجارى بمركز شباب البعيرات في القرنة.

ويأتي ذلك استكمالا للمشروع القومى لرعاية الطلاب الموهوبين رياضيا ويتم تحت رعاية هيئة الرقابة الإدارية.

ويتضمن المشروع ٩ العاب رياضية هى المصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى ورفق الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد.

ووجه بخيت مديرى الإدارات التعليمية بالتواصل مع الطلاب واولياء أمورهم لابلاغهم بموعد الاختبارات والاسماء المرشحة لخوض اختبارات المرحلة الثانية.

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