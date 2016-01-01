استكمال مشروعات خدمية وتنموية في منفلوط بتكلفة 16 مليون جنيه

وقال القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه جار تنفيذ عدة مشروعات خدمية تتنوع ما بين كهرباء ورصف طرق وتحسين بيئة وتدعيم احتياجات القرى بإجمالي تكلفة تصل إلى 16 مليونا و250 ألف جنيه.





وأوضح أنه سيتم تدعيم شبكات الكهرباء بأعمدة وتوريد معدات إنارة بتكلفة تصل إلى مليون و650 ألفا، فضلا عن مشروعات تحسين البيئة، ومنها تطوير وتجميل مداخل مدينة منفلوط، وإنشاء سور لحماية أملاك الدولة (مجزر المدينة)، واستكمال مجزر قرية بني عديات بتكلفة تصل إلى 6 ملايين و500 ألف جنيه، وشراء سيارة إطفاء بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصد واعتماد 4 ملايين و600 ألف جنيه لأعمال الرصف بقرى المركز، ومنها رصف طريق لني رافع / رميح بمسافة 1.5 كيلومتر، ورصف طريق العتامنة من مركز الشباب حتى مدخل قرية العتامنة وإعادة رصف طريق المدور بطول 500 متر، وطريق أم القصور بطول 50 مترا، وطريق أم القصور / جزيرة المعابدة بطول 500 متر، مشيرًا إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بتوزيع الخطة المالية على جميع القطاعات والإنتهاء منها في الوقت المحدد لها وفقا للخطة الزمنية.

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، ضرورة الإسراع فى وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ المشروعات التي ستدرج في الخطة القادمة، لافتا إلى أن المحافظة انتهت من عدة مشروعات خدمية وبنية أساسية وجار تنفيذ مشروعات أخرى بجميع المراكز والمدن في إطار خطة الدولة للنهوض بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات والبنية الأساسية بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، إن أعمال استكمال المشروعات الخدمية والتنموية بمراكز المحافظة مستمرة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والزراعة والبيئة والشئون الاجتماعية طبقًا للخطة المالية التي تمت الموافقة عليها في جلسات المجلس التنفيذى للمحافظة وفقًا لاحتياجات القرى وطلبات الأهالي وأعضاء مجلس النواب.وأوضح حسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم إنهاء العديد من مشروعات البنية التحية والخدمية بمركز ومدينة منفلوط خلال الشهور الماضية بتكلفة إجمالية تعدت 18 مليون جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات وأعمال النهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف بتكلفة إجمالية تصل إلى 16 مليون جنيه.