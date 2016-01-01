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حوادث

يطعن شقيقه الأكبر بسبب الميراث

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:44 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
جمالات الدمنهورى
أصيب صاحب معرض سيارات بجرح قطعى شبه نافذ أسفل الصدر، إثر تعدى شقيقه عليه بسكين حاد وإصابته بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية (ميراث)، بمركز إيتاى البارود، وتم نقل المصاب للمستشفى العام.

كان اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول المدعو "إسلام. م"، 37 سنة، صاحب معرض سيارات، مقيم قرية كفر مساعد بدائرة المركز، للمستشفى العام مصابا بجرح قطعى شبه نافذ أسفل الصدر.

وبسؤاله اتهم كلا من "أحمد. س"، 34 سنة، فلاح، وشقيقه محمد، 36 سنة، صاحب نجلى عمه، مقيمين بذات الناحية، بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين)، كان بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليها، لخلافات بينهم على قطعة أرض زراعية (ميراث).

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأكد الأول بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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