مقتل فلاح برشيد بسبب سرقة معدات زراعية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد من القبض على عامل قام بقتل فلاح وطعنه بسكين حاد بالصدر مما تسبب فى وفاته بسبب خلافات سابقة فيما بينهما لسابق قيام المتهم بسرقة بعض الأدوات والمعدات الزراعية.





تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد بوصول المدعو حسن ا ح 38 سنة فلاح ومقيم شارع الجيش بمدينة رشيد جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.





وبالانتقال للمعاينة والفحص وبسؤال زوجته منى ب ح 37 سنة ربة منزل ومقيمه بذات العنوان اتهمت المدعو محمود ا ر ومقيم بذات الناحية بالتعدى على زوجها المذكور بسلاح أبيض ( سكين ) كان بحوزته أثناء تواجده أمام منزلهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته .. لسابقة قيام المتهم بسرقة بعض الأدوات والمعدات الزراعية من أرض زوجها الزراعية وتعدى الأخير إثر ذلك عليه بالضرب منذ يومان دون تحرير محضر بذلك



