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حوادث

مقتل فلاح برشيد بسبب سرقة معدات زراعية

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:42 ص
صورة أرشيفية - جثمان
صورة أرشيفية - جثمان
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد من القبض على عامل قام بقتل فلاح وطعنه بسكين حاد بالصدر مما تسبب فى وفاته بسبب خلافات سابقة فيما بينهما لسابق قيام المتهم بسرقة بعض الأدوات والمعدات الزراعية.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد  بوصول المدعو  حسن  ا ح 38 سنة فلاح ومقيم شارع الجيش بمدينة رشيد جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى. 

وبالانتقال للمعاينة والفحص وبسؤال زوجته  منى  ب ح 37 سنة  ربة منزل ومقيمه بذات العنوان اتهمت المدعو محمود  ا ر ومقيم بذات الناحية بالتعدى على زوجها المذكور بسلاح أبيض ( سكين ) كان بحوزته أثناء تواجده أمام منزلهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته .. لسابقة قيام المتهم بسرقة بعض الأدوات والمعدات الزراعية من أرض زوجها الزراعية وتعدى الأخير إثر ذلك عليه بالضرب  منذ يومان دون تحرير محضر بذلك 

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم  وتبين أن صحة إسمه  محمود  إ ر 23 سنة عاطل وبحوزته الأداة المستخدمة ( سكين ) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما وسابقة  تعدى المجنى عليه بالضرب.. وتحرر المحضر  اللازم  المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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