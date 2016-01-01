وزير الرياضة: مصر في 2030 سيكون لها ترتيب بين الدول الكبرى

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي في 30 يونيو خاطر بحياته "وشال كفنه على ايده"، من أجل مصر من أجل الشعب المصري وحمايته من الأخطار التي كانت تهدده.





وأضاف صبحي، خلال كلمته اليوم الأحد، بمؤتمر"معا من أجل مصر"، اليوم الأحد، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المحلية، والمهندس عاطف عبد الحميد عاطف عبد الحميد، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن الشباب قادر على فعل الكثير، خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم عمل اجتماعات عديدة مع وزارة التعليم العالي وعمل قوافل عديدة، والترتيب لمواجهة مشاكل الشباب بالمحافظات وكل مكان، لافتا إلى أن العمل تحت راية الشباب يعلي من المنافسة والتحدي والعمل من أجل مصر.



