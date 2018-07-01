برلماني يطالب بالتحقيق في عدم حصول العاملين بالكهرباء على علاوة الغلاء

انتقد حسين غيتة، عضو مجلس النواب، تعنت وزير الكهرباء وعدم منح العاملين بقطاع الكهرباء 10% علاوة دورية تضم على الأساسي بدلا من 7% المتعارف عليها سنويا دون الالتزام بنص القرار الصادر من رئيس الجمهورية في هذا الشأن.



وأوضح غيتة فى بيان صحفى له، أن العاملين بقطاع الكهرباء لم يحصلوا إلا على الـ10% علاوة دورية إلى الآن، كما لم تتم إضافة العلاوة الاستثنائية المشار إليها بالقرار بفئات مالية مقطوعة (200 -190-180)، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2018.



وأكد النائب أن قرار وزير الكهرباء مخالف لما أصدره رئيس الجمهورية في القرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث القرار جاء واضحا بمنح جميع العاملين بالدولة مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سواء قطاع عام أو قطاع أعمال أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال علاوة 10% وتضم للأجر الأساسي.



وقال عضو مجلس النواب، إن كل القطاعات الأخرى بالدولة حصلت عليها، بما فيها الشركات القابضة والعاملون جميعا بالدولة تنفيذا لهذا القرار.



وطالب غيتة، بالتحقيق في هذا الموضوع والذي يعد إهدارا لحقوق العاملين، لاسيما وأنها علاوة غلاء قدرها الرئيس نتاج ارتفاع الأسعار، ما يستتبع تنفيذها دون أي تهاون أو إضرار بالموظف والعامل المصرى، علما بأن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات بالدولة.

