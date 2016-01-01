تعليم مطروح: إقبال كبير من طلاب الإعدادية على التقديم بمدرسة الضبعة النووية

أكد الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، أن التقديم بمدرسة الضبعة النووية المتقدمة يشهد إقبالًا متواصلًا من طلاب الشهادة الإعدادية من جميع محافظات الجمهورية، وذلك مع بداية الأسبوع الثاني لتلقي طلبات الالتحاق بتلك المدرسة.



وأوضح النيلي أن اللجنة الفنية المختصة بتلقي طلبات الالتحاق، تؤدي عملها على أكمل وجه، مؤكدًا أنه أعطى تعليمات مشددة وواضحة بضرورة تيسير الإجراءات على الطلاب الراغبين في تقديم ملفاتهم، للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية، وفق الشروط والضوابط الوزارية الخاصة بهذا الشأن.



وفي هذا السياق، أعلن النيلي أن موعد الامتحان التقييمي الإلكتروني للطلاب المتقدمين، الذين سيتم اختيارهم وفق القواعد الوزارية سيتم تحديده لاحقًا من مسئولي التعليم الفني، لافتًا إلى أنه سيتم نشره فورا عقب وروده من ديوان عام الوزارة بالقاهرة، عبر صفحة المديرية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".



جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم لقبول الدفعة الثانية من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2018/2019 من جميع محافظات الجمهورية، من يوم الاثنين الموافق 2 يوليو 2018، ومن المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحًا حتى يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، ما عدا يومي الجمعة والسيت الموافقين 6 و7 يوليو 2018.



وتتمثل شروط القبول والالتحاق في أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية في ذات العام بمجموع لا يقل عن 260 درجة لقاطني محافظة مطروح، و265 درجة لباقي المحافظات، وألا تزيد سن المتقدم في 1 أكتوبر 2018 على 18 سنة، وألا يقل مجموع كل من الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 90%، كما يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي، واجتياز الاختبار الإلكتروني والكشف الطبي، واجتياز المقابلة الشخصية وكشف الهيئة بنجاح.



أما عن المستندات المطلوبة للتقديم فتتمثل في: مستخرج رسمي من شهادة الإعدادية لعام 2018 موضح به الدرجات لكل مادة (أصل)، وأصل شهادة الميلاد، و4 صور شخصية للطالب، وشهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة الإعدادية، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.



وتعد المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، أول مدرسة تعليم فنى للطاقة النووية السلمية فى مصر وفى العالم العربي، وكانت قد بدأت قبول أول دفعة لها العام الماضي، ويشمل مقر مدرسة الضبعة على: المبنى الدراسي، وثلاثة مبانٍ للورش، وفندقين؛ للإقامة بأحدهما للطلاب، والآخر للإدارة والمعلمين والإداريين والعمال.