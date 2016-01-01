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اقتصاد

15 مليون جنيه منحة يابانية لدعم ميكنة ضريبة القيمة المضافة

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
محمد يحيى وعلياء فوزى
توقع مصر واليابان اليوم، الأحد، على منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.480 مليون جنيه، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

ومن المقرر أن يوقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

يساهم هذا الاتفاق، في التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتى فى إطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.

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