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الصحة تحذر من أحمر شفاة منتهي الصلاحية بالأسواق

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، منشورها الذي حمل رقم "43" لسنة 2018 غش تجاري.

وحذرت الإدارة في منشورها من مستحضر «NANCY LIPSTICK» أحمر شفاة والذي حمل رقم تسجيل 2001/4471، حيث إن هذا المستحضر انتهت مدة صلاحيته ولم يتم تسجيل أي تشغيلات أخري من هذا المستحضر .

وطالبت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا المستحضر بالأسواق.

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