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كأس العالم

تعرف على تفاصيل سفر بعثة الزمالك لألمانيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
ملك موسى
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متجها إلى ألمانيا يأتي هذا استعداد لبدء معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد، في رحلة طيران تستغرق 4 ساعات ، وتصل البعثة لمطار ميونخ وبعدها تتوجه لمدينة نورنبيرج.

واختار الجهاز الفني قائمة تضم ٢٩ لاعبا للتواجد في المعسكر وهم: محمود جنش و عماد السيد و عمر صلاح و محمود حمدي الونش و محمود علاء ومحمد عبد الغني و حازم إمام و محمد أحمد كماتشو و أحمد أبو الفتوح و حمدي النقاز الذي سيلحق بالفريق في ألمانيا، و عماد فتحي و محمود دونجا و محمد أشرف روقه و معروف يوسف محمد إبراهيم و أيمن حفني و عبد الله جمعه و محمد عنتر و أحمد مدبولي و إبراهيم حسن و مصطفي فتحي و محمود عبد العزيز و أحمد رفعت و يوسف أوباما و كاسونجو و عمر السعيد و مصطفي محمد و حميد أحداد الذي سيلحق بالفريق في ألمانيا وسيف جعفر.

و من المقرر أن يلحق اللاعب بهاء مجدي المنضم حديثا من النادي الاسماعيلي بالبعثه خلال الساعات المقبلة لحين انهاء اجراءات السفر، واستبعد الجهاز الفني كلا من حسام باولو وكابوريا وإسلام جمال لتواجدهم في قائمة الانتظار بالإضافة إلى أحمد توفيق في ظل اقتراب رحيله للاهرام وكهربا وعلي جبر وشيكابالا وطارق حامد الدوليين.

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