رئيس جامعة عين شمس: الاهتمام بالشباب للنهوض بالدولة

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن هناك تعاونًا كبيرًا مع محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن مؤتمر معا من أجل مصر، هدفه كبير وهو الاهتمام بالشباب المصري القادر على صناعة الفارق مع الدولة.



ودعا عزت، خلال كلمته اليوم الأحد، في مؤتمر معا من أجل مصر، بحضور وزراء التعليم العالي والتنمية المحلية، والرياضة، إلى ضرورة العمل الجماعي، من أجل النهوض بالدولة، مشددًا على أنه من هذا المنطلق أطلقت جامعة عين شمس مؤتمر معا من أجل مصر.