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أخبار العالم

النازحون السوريون يغادرون معبرا حدوديا مع الأردن

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:57 م
صدى البلد
رويترز
قال أندرس بيدرسن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأردن اليوم الأحد إن كل النازحين السوريين تقريبا عند معبر نصيب-جابر غادروا الحدود الأردنية عائدين إلى سوريا.

وكان آلاف السوريين الفارين من هجوم القوات الحكومية السورية على المعارضة في جنوب غرب البلاد احتشدوا في منطقة قرب الحدود.

وتقول الأمم المتحدة إن القتال شرد ما يربو على 320 ألف شخص في الأسبوعين الماضيين، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

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