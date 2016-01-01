سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات الفارهة بالشيخ زايد

تمكنت مباحث الجيزة، من كشف غموض تعرض عدد من السيارات لسرقة إطاراتها في الشيخ زايد، حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب تلك الجرائم وتم ضبطهما.





تعددت البلاغات أمام ضباط مباحث قسم الشيخ زايد، تفيد بتعرض مجموعة من السيارات لسرقة الإطارات الخاصة بها، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.





وأكدت التحريات التى أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، صحة المعلومات حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب تلك الجرائم وأنهما يقومان بسرقة إطارات السيارات الفارهة وبيعها لعملائهم.



