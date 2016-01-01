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فن

هل تنقذ «روتانا» نوال الزغبي من الفشل؟

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:15 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
شروق إبراهيم
فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها بتوقيع عقد جديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد انفصالها عن الشركة قبل 9 سنوات. 

ورأى البعض من جمهور نوال أن هذا العقد يكون بمثابة إنقاذ لها بعد فشل أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية، وتراجع مستواها رغم امتلاكها رصيداً فنياً كبيراً لأكثر من 20 عاماً في عالم الغناء. 

فلم تحقق الأغاني التي طرحتها مثل بالقلب، لا تلعب معايا ، قالوا.. النجاح المطلوب حتى نسب المشاهدة لم تتجاوز المليون في الوقت الذي يحقق فيه نجمات الغناء في الوطن العربي ملايين المشاهدة.

ومن المقرر أن تبدأ الزغبي تحضيرات الألبوم الجديد مع روتانا المقرر طرحه الموسم الشتوي المقبل.

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