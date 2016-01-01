وزير التنمية المحلية: نعمل على تعويض خسائر مصر منذ 2011

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الفترة المقبلة ستشهد عدة قفزات للدولة المصرية، مشيرا إلى مصر تعرضت منذ 2011 لعدة خسائر لم يتوقعها أحد ويتم العمل خلال السنوات الماضية والقادمة على تعويضها.



وأضاف شعراوي، خلال كلمته اليوم الأحد في مؤتمر معا من أجل مصر، بحضور وزارء التنمية المحلية، والرياضة والتعليم العالي، بجامعة عين شمس وبحضور محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن القيادة السياسية تسعى لتقليل البطالة، والعمل من خلال "مشروعك"، لإيجاد فرص عمل للشباب، موضحا أن هناك تنسيقا مع الوزرات الأخري.



وأشار إلى أن الهدف هو شعور المواطن بالعمل من أجل تقديم خدمة تليق به، مبينا أن الفترة الماضية شهدت لقاءات مع قيادات المحليات بالمحافظات لتحديد الملفات المهمة، وأن الفترة الحالية ستشهد اهتماما بالشباب، وهناك تحدي كبير والعمل عليه وهي" القمامة".





وأوضح أن القمامة بها ضرر صحي ومظهر لايليق لمصر، ولابد من تغييره ، مشيرا إلى أن هذا لن يحدث إلا بمشاركة مجتمعية، معلنا أنه خلال 3 شهور يتم تغيير هذه المظاهر وإعلان مسابقة بالمحافظات لإزالة القمامة، بمشاركة الشباب.



واختتم وزير التنمية المحلية كلمته، بأن الحكومة لن تستطيع العمل وحدها ولابد من الوقف بحوارها لتحقيق المستحيل.