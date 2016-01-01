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الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:02 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
قال نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أمين مساعد بيت العائلة المصري، أن الشباب سر النجاح في أى دولة ، موضحا أن الانقسام هو سبب أى خسائر أو هزائم لأى مجتمع.

وأضاف الأنبا أرميا ، خلال كلمته اليوم الأحد، في مؤتمر معا من أجل مصر بجامعة عين شمس، بحضور وزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والشباب والرياضة، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن هزيمة جيش عرابى في معركة التل الكبير كانت في 30 دقيقة فقط بسبب الانقسام والوشاية، وعلى العكس فإن نجاح ثورة 1919 كان بسبب مشاركة الجميع بمختلف الطوائف، موضحا أن شعب مصر تكاتف مع الرئيس جمال عبدالناصر إلى أن انتصر الجيش المصرى في حرب أكتوبر 1973.

وقال الأنبا أرميا إن وحدة الشعب المصرى تجلت في ثورة 30 يونيو المجيدة ، وأن تجمع المصريين ظهر أيضا أثناء حفر قناة السويس الجديدة بدعم المصريين وبمشاركة 17 شركة استطاعت ان تقوم بمهامها خلال عام واحد فقط، منوها إلى أن القوة لا تكون في السلطة فقط إنما في تلاحم المواطنين معا، لافتا إلى أن دولة الهند استطاعت أن تخرج المحتل من ارضها، كذلك استطاعت ألمانيا واليابان النهوض والتقدم بفضل التعاون والعمل.

وأشار رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، إلى أن أبواب النجاح مفتوحة دائما أمام اتحاد المجتمع، وأن بناء الاوطان يستلزم ان نزرع ونعمل بجدية وأن نعمل طوال الوقت من أجل تحقيق النجاح، داعيا جميع الشباب إلى العمل المستمر والدائم في مختلف المجالات.

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