حساسين: 4 مليارات فائضاً في الموازنة دليل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد المعيط وزير المالية عن أن هناك فائضًا أوليًا بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2%من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي دليل قاطع على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى.





وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم أن الفائض في موازنة العام المالي السابق هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، مشيرًا إلى أن الفائض في الموازنة مؤشر جيد وهو دليل على التقدم الاقتصادي والتقليل من عجز الموازنة.





وأوضح حساسين ان زيادة الفائض من الموازنة يقلل من خدمة الدين وفوائده وخفض من عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن المستهدف من خطة الحكومة خلال الاربع سنوات القادمة خفض عجز الموازنة إلى 4% بدلًا من 8% .



