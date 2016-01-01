ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

حساسين: 4 مليارات فائضاً في الموازنة دليل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:09 م
سعيد حساسين رئيس
سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام
معتز الخصوصى
أكد الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور محمد المعيط وزير المالية عن أن هناك فائضًا أوليًا بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2%من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي دليل قاطع على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وقال "حساسين" فى بيان له أصدره اليوم أن الفائض في موازنة العام المالي السابق هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد فوائد الديون، مشيرًا إلى أن الفائض في الموازنة مؤشر جيد وهو دليل على التقدم الاقتصادي والتقليل من عجز الموازنة.

وأوضح حساسين ان زيادة الفائض من الموازنة يقلل من خدمة الدين وفوائده وخفض من عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن المستهدف من خطة الحكومة خلال الاربع سنوات القادمة خفض عجز الموازنة إلى 4% بدلًا من 8% .

وأكد قدرة الحكومة النجاح واستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى مع التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

ترشيحاتنا

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

تعرف على أمور مباحة شرعاً للمرأة أثناء الحج

نجم الزمالك الأسبق: الأهلي سيعاني بعد غياب أزارو لهذا السبب

نجم الزمالك يكشف عن رأيه بـ جروس وكارتيرون مع القطبين

وزير التعليم: لم نصدر أي قرارات جديدة بشأن إجازة السبت بالمدارس

تعرف على أحدث ما أعلنه وزير التعليم بشأن تابلت الثانوية الجديدة

شاهد.. تشجيع جميلات السويد أزواجهم في مباراة إنجلترا

رسميا.. مباراتا القمة في الموسم الجديد بالأسبوع الـ 17 و 34

ظهور أول علاج لـ «الإيدز» بالعالم في عام 2022

رد ناري من أيمن عبد العزيز على رحيل كهربا عن الزمالك

تعرف على تفاصيل سفر بعثة الزمالك لألمانيا

5 أسباب صادمة تجعلك تشعر بالجوع دائما.. إليك الحل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

فيديو

الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
جودة عبد الخالق: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تطبيق العدالة الاجتماعية .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟