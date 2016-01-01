مسابقة للنظافة بين المحافظات لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تنظيم الوزارة لمسابقة النظافة بين المحافظات لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية .





وأكد الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر معًا من أجل مصر الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس خلال الفترة من ٨ الي ١٢ يوليو الجارى، ان المحافظات ستشهد خلال الثلاثة أشهر المقبلة نقلة وتغييرا حقيقيا فيما يخص مشكلة النظافة .



