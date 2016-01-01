مسابقة للنظافة بين المحافظات لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تنظيم الوزارة لمسابقة النظافة بين المحافظات لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية .
وأكد الوزير، خلال مشاركته بمؤتمر معًا من أجل مصر الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس خلال الفترة من ٨ الي ١٢ يوليو الجارى، ان المحافظات ستشهد خلال الثلاثة أشهر المقبلة نقلة وتغييرا حقيقيا فيما يخص مشكلة النظافة .
رحب الوزير بتلقي أي مقترحات أو أفكار من الشباب فيما يخص أي مشكلة أو تحديات تواجه المواطنين لدراسته وطالب الوزير بإرسال كافة الأفكار أو المقترحات إلى الوزارة عبر الموقع الرسمي لها او الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي.