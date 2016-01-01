برلماني يحذر الحكومة من الاستمرار في مخالفة قانون الرياضة

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بضرورة تصحيح اوضاع الحكومة السابقة فيما يتعلق بالتطبيق السليم لقانون الرياضة.





وحذر البرلماني، وزير الشباب والرياضة الجديد من استمرار الحكومة فى مخالفة قانون الرياضة والسير على نهج الحكومة السابقة التى خالفت احكام القانون.





وقال "مرشد" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان الحكومة ممثلة فى مديريات الشباب والرياضة بمختلف المحافظات تقوم بتحصيل رسوم بمبالغ كبير من الأندية التى تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لقانون الرياضة على الرغم من النص الواضح والصريح فى المادة الثانية من قانون الرياضة والتى تنص على ان الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون عليها ان توفق أوضاعها دون رسوم.



