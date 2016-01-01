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كأس العالم

راكيتيتش: عندما نلعب سويا وبشكل جماعي يكون كل شيء ممكنا

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:49 م
راكيتيتش
راكيتيتش
ا ش ا
أعرب لاعب وسط المنتخب الكرواتي إيفان راكيتيتش عن سعادته لتحمل مسؤولية تنفيذ ركلة الترجيح الخامسة والاخيرة للفريق أمام المنتخب الروسي والتي تسببت في تأهل "الناريون" لنصف نهائي كأس العالم 2018.

وقال راكيتيتش - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الأسبانية اليوم /الأحد/ - "هذا أمر غير معقول، فهذه هي المباراة الثانية التي نلعب فيها وقتا إضافيا وركلات ترجيحية وكنا جيدين للغاية، ولذلك استحقينا التأهل".

وأوضح لاعب برشلونة الإسباني "عندما نلعب سويا وبشكل جماعي يكون كل شيء ممكنا".

وأضاف اللاعب صاحب الـ30 عاما "منافسنا القادم هو منتخب إنجلترا، البلد الذي ابتدع هذه اللعبة، وستكون تلك المباراة ، التى ستقام الاربعاء المقبل، غاية في الروعة وسنبذل جميعا أقصى ما في وسعنا".

من جانبه، أشاد مدافع المنتخب الكرواتي ديان لوفرين بالمنتخب الإنجليزي، المنافس القادم لفريقه ولكنه حذر من أن فريقه لديه القدرة على التطور بشكل أكبر مما ظهر عليه حتى الآن في البطولة.

وقال مدافع ليفربول الإنجليزي، "الإنجليز عظماء للغاية ولذلك يجب أن نقدم أفضل مما حققناه حتى هذه اللحظة، وواثقون في قدرتنا على تحقيق ذلك".

وأعرب اللاعب (29 عاما)، عن رغبته هو وزملائه في تحقيق المزيد والوصول الى النهائى والفوز باللقب.

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