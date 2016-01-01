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أخبار العالم

خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:10 م
صدى البلد
ا ش ا
التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، الأحد، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه جرى - خلال اللقاء - استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات العسكرية، وسبل تطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، والسفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غويت، وعدد من المسئولين الفرنسيين.

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