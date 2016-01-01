وزير التنمية المحلية: سأقف مع المخلصين والشرفاء في المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه سيقف شخصيًا مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانٍ وجدية بالإدارة المحلية بالمحافظات، لإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين وستتم محاسبة أى متجاوز.



واستعرض شعراوى، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن والأحياء بالمحافظات بمركز سقارة للتدريب، الجهود التى قامت بها الدولة والأجهزة المعنية فيما يخص ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة، والاستعدادات الجارية لإطلاق الموجة العاشرة للإزالات، حيث أكد أهمية سرعة تنفيذ قرارات الإزالات وإنهاء إجراءات طلبات التقنين التى تم تقديمها من الجادين.



وشدد الوزير على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل حى ومدينة بالتنسيق قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات وتشكيل فرق تدخل سريع بكل حى لمنع عودة الإزالات مرة أخرى على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات عليها.



كما شدد على أهمية إزالة جميع الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بالأحياء والمدن، وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى المهد وعدم انتظار وصولها لأدوار مرتفعة.



وقال شعراوى إن مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة فى المحليات، وجار وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التى تؤرق المواطنين، مشيرًا إلى المسابقة التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل حى ومدينة وقرية بكل محافظة مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة.



وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكل المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة، وطالب رؤساء المدن والأحياء بالتواجد فى الشارع لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة واستخدام جميع الإمكانيات الموجودة لذلك.