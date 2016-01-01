انتهاء تقرير لجنة دراسة محور الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ببرنامج الحكومة

انتهت لجنة دراسة محور الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ببرنامج الحكومة برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، من التقرير النهائي متضمنًا رأيها والتوصيات الخاصة بالمحور الذى تدراسته في شقية الأمني والسياسة الخارجية.





وتضم اللجنة فى عضويتها النائب أحمد رسلان، والنائب أحمد خليل خير الله، والنائب أحمد أباظة، النائب عصام عبد العزيز.





وأكد النائب أحمد أباظة، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع علي دعم اللجنة للدور الوطني الذي يقوم به رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، والذي يدير دفة المجلس بكل حكمة واقتدار في ظل الظروف الراهية وتعدد الآراء.





وشدّد أباظة، علي دعم اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسي في سياسة مصر الداخلية والخارجية وحماية الأمن القومي العربي، بالإضافة إلي كامل الدعم للقوات المسلحة والشرطة المصرية لدورهما في مكافحة الإرهاب الأسود، واستقرار الوضع الأمني مع التأكيد علي دعمهم للعملية الشاملية سيناء 2018.



