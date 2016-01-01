الخشت: مشروع بجامعة القاهرة لتطوير العقل المصري

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير العقل المصري مسألة بالغة الأهمية لأن مصر لن تتقدم بالزراعة والصناعة والتقدم التنموي فقط، بل لابد من تغيير أفكار الناس، قائلًا: "طرحنا مشروعًا في جامعة القاهرة من أجل تطوير العقل المصري ليمكن توفير العقول اللازمة من أجل السير قُدمًا في عملية التنمية الشاملة".



وأضاف الخشت، خلال كلمته بالمحاضرة الافتتاحية لمعسكر إعداد قادة المستقبل، اليوم، الأحد، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، أن جامعة القاهرة تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم بين شبابها، وما تفرضه عملية تطوير العقل المصري من ضرورة تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداع والابتكار، وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي، ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.



واضاف الخشت، أن تطوير العقل المصرى على أسس من الجدية، والعمق، والانتماء الوطن، والرقى بالمنظومة القيمية ، واحترام القانون، هو أمر ضرورى وحيوى لتحقيق النهضة والتقدم، مشددًا على أن مصر لن تتقدم بالحكومة وحدها وإنما بالشعب والحكومة معًا.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، الاحد، أطلقت فعاليات معسكر إعداد قادة المستقبل بمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة، لتكريس فكرة " تطوير العقل المصري" والتي تأتي في إطار مشروع فكري يستهدف تطوير العقل المصري وافتتاح عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد، وتستمر فعالياته حتى منتصف أغسطس المقبل.

