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حوادث

الداخلية تداهم البؤر الإجرامية بقنا وتضبط 36 عنصرًا خطرًا.. صور

الأحد 08/يوليه/2018 - 12:57 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم العديد من الأحكام، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية ، بمناطق ( أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى ، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة ، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا .. بأمن قنا).

وتم إستهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة في حملة مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى .

وأسفرت جهود الحملة،عن ضبط 21 قطعة سلاح نارى، وقضيتين مخدرات، وتنفيذ 5749 حكم قضائى من بينهم 42 جناية وقد بلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها (36عنصر) .

كما تم ضبط 21 قطعة سلاح نارى عبارة عن ( 4 بنادق آلية ، 8 بندقية خرطوش ، 2طبنجة ، 7 فرد محلى ، 53 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ، 8 خزينة أسلحة آلية ) .. بحوزة ( 18متهم ) و ضبط ( 520 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 5749 حكم قضائى ) عبارة عن ( 42 حكم جناية من بينها 4 محكوم عليهم بالسجن المؤبد ، 1381 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3175 حكم غرامة ، 1151حكم مخالفة ) .

كما تم ضبط قضيتي إتجار لى المخدرات ضبط خلالهما ( 310 جرام لمخدر الحشيش ) بحوزة متهمان وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية ( تعدى بالضرب وإحداث عاهة ) و ( 26 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية و ضبط ( 914 ) مخالفة مرورية متنوعة و ( 36 ) من العناصر الإجرامية الخطرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين .. وجارى إستمرار الحملات.

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