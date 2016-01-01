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برلمان

برلماني: بيان الحكومة تجاهل الموارد المائية

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:06 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد الدمرداش
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود إبراهيم
انتقد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدم تطرق بيان الحكومة لموارد المياه المتعلقة بمشروع المليون ونصف فدان، و الكيفية والآلية التى سيتم رى هذه الأراضى بها على الرغم من تضمين مشروع القانون بما يفيد التوسع فى استصلاح الأراضى .

وقال الدمرداش، تعليقا على بيان الحكومة فيما يخص وزارة الرى، قائلا: لابد أن يكون لدينا خطة تفصيلية بجدول زمنى فيما يخص الاستثمارات بين مصر ودول حوض النيل، لمتابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع من قبل أعضاء البرلمان.

وأضاف الدمرداش، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المياه الجوفية فى مصر لا يوجد عليها رقابة وتدار بطريقة عشوائية، وهذا الأمر يتسبب فى عشوائية الاستخدام والاستهلاك، لإدارته بدون ضوابط، على الرغم من محدودية الموارد المائية فى مصر.

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