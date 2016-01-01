شعراوى: استكمال ما تم بناؤه خلال الفترة الماضية وتعظيم الإيجابيات.. القيادة السياسية تختزل الزمن لتحقيق نقلة كبيرة في كافة المجالات.. سرعة تنفيذ قرارات الإزالات وإنهاء إجراءات طلبات التقنين

يجتمع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات

يؤكد أهمية بذل أقصى جهد لأداء المهام بأفضل صورة والبعد عن الروتين والإخلاص

تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة

تشكيل فرق تدخل سريع بكل حى لمنع عودة الإزالات

التأكد من استعداد وقوة المعدات اللازمة لعمليات الإزالة لإطلاق الموجة العاشرة للإزالات

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات بحضور عدد من قيادات الوزارة وذلك بمركز سقارة للتنمية المحلية.فِي بداية الاجتماع أكد اللواء شعراوى على أهمية بذل أقصى جهد لأداء المهام بأفضل صورة والبعد عن الروتين والإخلاص فى العمل و حل مشاكل المواطنين والتواصل معهم والتواجد بينهم بصورة مباشرة يوميًا، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل كافة الأحياء والمدن بالمحافظات والعمل بإيجابية وعدم التقصير فى تنفيذ أي تكليفات.وقال شعراوى إنه سيتم توفير الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمحليات للارتقاء بقدراتهم وتطويرها لأداء الخدمات للمواطنين بصورة سريعة وجيدة، وأشار الوزير إلى اهتمامه وتركيزه خلال الفترة المقبلة بالعاملين فى الإدارة المحلية لتحسين أدائهم وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع خلق روح من التنافس وتحفيز العاملين وتحمل المسئولية.وأكد شعراوى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، والتفاعل مع مشاكلهم وسرعة حلها ، مؤكدًا أن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن هم حجر الأساس وأول حلقة فى التواصل بين الحكومة والمواطن لخدمته يوميًا.وأوضح شعراوى أن الحكومة السابقة قامت بدور وجهد مهم لخدمة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية بكافة المحافظات ، وأضاف الوزير أن سيتم استكمال ما تم بناءوه خلال الفترة الماضية وتعظيم الإيجابيات.وقال شعراوى إن القيادة السياسية تختزل الزمن لتحقيق نقلة كبيرة في كافة المجالات، وشدد على ضرورة تحقيق قفزات فى تنفيذ المهام والمشروعات خلال المرحلة المقبلة.وأشار شعراوى إلى أنه سيقف شخصيًا مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالإدارة المحلية بالمحافظات لإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المواطنين، وسيتم محاسبة أى متجاوز.وتم خلال اللقاء استعراض الجهود التى قامت بها الدولة والأجهزة المعنية فيما يخص ملف استرداد أراضى وأملاك الدولة والاستعدادات الجارية لإطلاق الموجة العاشرة للإزالات، حيث أكد اللواء محمود شعراوى أهمية سرعة تنفيذ قرارات الإزالات وإنهاء إجراءات طلبات التقنين التى تم تقديمها من الجادين ، وشدد الوزير على ضرورة التأكد من جاهزية وقوة واستعداد المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل حى ومدينة بالتنسيق قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية لسرعة تنفيذ الإزالات وتشكيل فرق تدخل سريع بكل حى لمنع عودة الإزالات مرة أخرى على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات عليها.وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية إزالة كافة الإشغالات التى تؤثر على حياة المواطنين فى الشارع بالأحياء والمدن وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة فى المهد وعدم انتظار وصولها لأدوار مرتفعة.لفت شعراوى إلى أن مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة فى المحليات ، وجارى وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التى تؤرق المواطنين، مشيرًا إلى المسابقة التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لاختيار أفضل حى ومدينة وقرية بكل محافظة ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة.وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكافة المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة وطالب رؤساء المدن والأحياء بالتواجد فى الشارع لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة وإستخدام كافة الإمكانيات الموجودة لذلك.وطالب الوزير من رؤساء الأحياء والمدن بتفعيل دورهم فى السيطرة على أسعار السلع الغذائية للتخفيف على المواطنين خاصة وأن الزيادة التى تشهدها بعض السلع بالأسواق لا تتناسب مع الزيادات التى شهدتها أسعار المواد البترولية والمحروقات.وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة وجود إرادة على النجاح دائمًا فى مواجهة أي تحديات أو مشكلة تواجهنا، وطالب بتفعيل الحملات التموينية بالمحافظات لمراقبة الأسواق وأسعار السلع مع عمل تسعيرة تقديرية لبعض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة.كما طالب شعراوى بسرعة التواصل مع مركز الأزمات بالوزارة فى أى أحداث أو مشكلات لسرعة حلها، مع ضرورة تفعيل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وتسهيل التراخيص التى يطلبها المواطنين والعمل على تعظيم موارد المحافظة وخلق الأفكار الجديدة لحل المشاكل والتحديات.وأكد الوزير أهمية تفعيل المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين مع ضرورة التواصل مع الشباب فى مواجهة بعض التحديات والمشكلات بالأحياء والمدن المقيمين بها والاستماع إلى أفكارهم.كما أشار شعراوى إلى أهمية العمل على تلافي كافة السلبيات التى حدثت فيما يخص برنامج " مشروعك " بالمحافظات خلال الفترة القادمة لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتنسيق مع الوزارات المعنية للتغلب على أى مشكلات .وقال الوزير ان قطاع التفتيش والرقابة سيقوم بعمل حملات تفتيش معلنة بالتنسيق مع المحافظات وأخرى مفاجئة لمتابعة الخطط الاستثمارية ومنظومة النظافة و ازالات للتعديات على أراضى الدولة وفحص شكاوى المواطنين وتفعيل المراكز التكنولوجية وتقييم أداء الوحدات المحلية ومنظومة الشكاوى .واستمع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء إلى بعض التجارب الناجحة لعدد من رؤساء المدن والأحياء فى حل بعض المشكلات وطالب الوزير من الحضور بإرسال أى مقترحات أو أفكار إلى ديوان عام الوزارة لبحثها ودراسة تعميمها فى عدد من المحافظات .