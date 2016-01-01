رشا مجدي تؤكد أهمية دعم مبادرة إجازتك بوطنك لتحقيق التنمية

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن عدد المصريين المقيمين بالخارج يصل لنحو 10 ملايين مواطن، مضيفة أن هذا الرقم ثروة بشرية واقتصادية هائلة، وهذا الرقم يفوق أعداد بعض الدول".
وأكدت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، ضرورة أن تستفيد الدولة المصرية من أعداد المصريين في الخارج الكبيرة، والذي يعتبر من صميم عمل وزارة الهجرة.
وأَضافت ان وزارة الهجرة برئاسة السفيرة نبيلة مكرم أطلقت مبادرة "في إجازتك بوطنك"، والتي تستهدف تعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن والاستفادة منهم لدعم مسيرة التنمية، بقضاء إجازتهم في مصر،وفتح حوار مع المصريين المغتربين.