رشا مجدي تؤكد أهمية دعم مبادرة إجازتك بوطنك لتحقيق التنمية

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن عدد المصريين المقيمين بالخارج يصل لنحو 10 ملايين مواطن، مضيفة أن هذا الرقم ثروة بشرية واقتصادية هائلة، وهذا الرقم يفوق أعداد بعض الدول".





وأكدت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، ضرورة أن تستفيد الدولة المصرية من أعداد المصريين في الخارج الكبيرة، والذي يعتبر من صميم عمل وزارة الهجرة.



