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حوادث

ضبط مخزن أحبار بالظاهر بدون ترخيص

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:05 م
صورة أرشيفية - مخزن
صورة أرشيفية - مخزن احبار
كتب محمد صبرى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مخزن احبار بالظاهر بدون ترخيص.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة أن المسئول عن مخزن أحبار طباعه بالظاهر يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كمية كبيرة من حبارات الطباعة وأدوات تصنيعها مجهولة المصدر ووضع استيكرات لعلامات تجارية عالمية " مقلدة " عليها بقصد التصرف فيها بالبيع.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المصنع وعثر بداخله علي الفين عبوة احبار انواع مختلفة و 3 الاف كرتونه فارغه وماكينة تغليف وسلفنه واستيكرات لعلامات تجارية عالمية " مقلدة" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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