ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العثور على مخزن قطع غيار سيارات مغشوشة قبل ترويجها بالقاهرة

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:11 م
صورة أرشيفية - قطع
صورة أرشيفية - قطع غيار سيارات
كتب محمد صبرى
عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة على مخزن قطع غيار سيارات مغشوشة قبل ترويجها بالقاهرة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة أن المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بالظاهر يدير المخزن بدون ترخيص ويحوزته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق.

تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المخزن وعثر بداخله على 3 الاف قطعة غيار للسيارات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ترشيحاتنا

ظهور أول علاج لـ «الإيدز» بالعالم في عام 2022

نجم الزمالك الأسبق: الأهلي سيعاني بعد غياب أزارو لهذا السبب

وصول رئيس وزراء إثيوبيا إلى إريتريا في أول زيارة منذ 20 عاما.. فيديو وصور

الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث بطريق السويس

أحد المستوطنين الصهاينة: من بنى بيتًا فكأنما قتل 100 عربي

رسميا..أردوغان يقيل أكثر من 18 ألف موظف في تركيا

كريستيانو رونالدو يتلقى عرضا خياليا من أحد أندية الدوري الصيني

الكويت تستعد لمواجهة تهديدات إيران في مضيق هرمز

اجتماع طارئ بالأهلي لمناقشة الخطابات المتضاربة للشركة الراعية

اغتيال رياضي سوداني في ظروف غامضة بالدوحة

شاهد..أول تصرف من رئيسة كرواتيا بعد فوز منتخب بلادها

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بعثة الزمالك في مطار القاهرة قبل السفر لألمانيا

صيدلية خيرية ببركة السبع لمساعدة المحتاجين بالأدوية.. صور

بدء عملية إنقاذ فريق كرة القدم العالق بكهف في تايلاند

شاهد..صدمة كبيرة للجماهير الروسية بعد الخسارة من كرواتيا

شاهد.. السقا فى حفل زفاف الفنان محمد علي رزق

فيديو

الأنبا أرميا: الانقسام يهدد قوة المجتمع.. والشباب سر النجاح .. فيديو
شاهد.. جهود وزارة الزراعة في تطهير بحيرة قارون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
جودة عبد الخالق: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تطبيق العدالة الاجتماعية .. فيديو و صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟

هل تؤيد مقترح رفع الدعم التعليمي عن الراسبين في المدارس؟