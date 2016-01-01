العثور على مخزن قطع غيار سيارات مغشوشة قبل ترويجها بالقاهرة

عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة على مخزن قطع غيار سيارات مغشوشة قبل ترويجها بالقاهرة.



وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة أن المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بالظاهر يدير المخزن بدون ترخيص ويحوزته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق.



تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المخزن وعثر بداخله على 3 الاف قطعة غيار للسيارات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

