الداخلية: تسهيل إجراءات كبار السن بالجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.





وقامت أقسام جوازات (حدائق القبة، منوف، بنها)،وبديوان عام الإدارة بإدارات وأقسام (الوثائق، الإقامة، الجنسية، المراقبة والتسجيل) .. بإستقبال 10 أشخاص جميعهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات وخارج أقسام الجوازات.. لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.





وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.



