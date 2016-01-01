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كأس العالم

كارتيرون يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة باتريس كارتيرون محاضرة فنية صباح اليوم مع اللاعبين عقب تناول وجبة الإفطار.

وتحدث المدير الفني عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق والأهداف التي يسعى الجهاز الفني إلى تحقيقها؛ استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق تاونشيب البتسواني المقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وكان الجهاز الفني قد قرر إلغاء تدريبات الفريق الصباحية اليوم والاكتفاء بالتدريبات المسائية؛ تجنبا للإرهاق، خصوصا أن الفريق سيخوض مباراة ودية غدا أمام فريق Krasodar الروسي في ثاني مبارياته الودية في معسكره بكرواتيا.

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