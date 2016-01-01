وزيرة الصحة: مستشفى الشيخ زايد آل نهيان تحت تصرف طب الأزهر

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع مستشفى الشيخ زايد آل نهيان تحت تصرف عميد كلية الطب جامعة الأزهر الدكتور أحمد سليم، لاستقبال جميع الأطقم الطبية والحالات المرضية بمستشفى الحسين الجامعى، وذلك حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات بالمستشفى نتيجة الحريق الذى نشب به أمس، السبت.



وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنها كلفت الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير للطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتوفير جميع سبل الراحة للاطقم الطبية سواء للأطباء أوالتمريض، القادمين من مستشفى الحسين الجامعى، لمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، حرصًا على استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى المحولين من مستشفى الحسين الجامعى، خاصة حالات الطوارئ.



وأشارت إلى توفير وزيادة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان لتغطى احتياجات المرضى المحولين من مستشفى الحسين الجامعى لإجراء جميع الجراحات فى جميع التخصصات، مؤكدة أن هذا يأتى فى إطار التعاون المثمر بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وفى سياق متصل، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أنه فور نشوب الحريق بمستشفى الحسين الجامعى، تم إخلاء 117 مريضا من المحتجزين بمستشفى الحسين الجامعى إلى المستشفىيات كالتالى باب الشعرية 107 مريض، والزهراء 7، ومريض بمستشفى القاهرة الفاطمية، و2 بمستشفى المنيرة، فيما تم إسعاف حالتين كانا يعانيان من اختناق وخرجا خروج تحسن.



وأوضح أن وزيرة الصحة والسكان، أوفدت فريقا طبيا من جميع التخصصات على رأسه الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، لمتابعة حالة المرضى والاطمئنان عليهم بجميع المستشفيات التى تم الإخلاء عليها، للتأكد من تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.