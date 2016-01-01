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كأس العالم

الأهلي يخوض مران اليوم على فترة واحدة بكرواتيا

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلغاء تدريبات الفريق الصباحية اليوم، الأحد؛ تجنبا لتعرض اللاعبين للإرهاق، خصوصا أن الفريق سيخوض مباراة ودية في الثالثة ظهر غدٍ، الاثنين، أمام فريق Krasodar الروسي في ثاني مباريات الفريق الودية بمعسكر كرواتيا.

وقرر الجهاز الفني الاكتفاء بالتدريبات المسائية المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم على ملعب NK POLET الذي يؤدي عليه الفريق تدريباته خلال معسكره بكرواتيا.

ومن المقرر أن يعود فريق الأهلي إلى القاهرة غدًا، حيث يحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات يوم الثلاثاء قبل استئنافها الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب بطل بوتسوانا يوم ١٧ يوليو الجاري في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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